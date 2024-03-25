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В Екатеринбурге неизвестный оставил коробку возле трамвайных путей
Фото: «Свет Екатеринбург» / Telegram
В Екатеринбурге неизвестный оставил коробку возле трамвайных путей на улице Челюскинцев. Из-за этого трамвайное движение было остановлено.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, на место происшествия приехали силовики.
Напомним, что вчера из-за эвакуировали три свердловских больницы: в Екатеринбурге, в Асбесте и Первоуральске. В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали здание женской консультации. В Асбесте в больницу поступило сообщение о минировании. В Первоуральске по той же причине эвакуировали детскую больницу.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, на место происшествия приехали силовики.
Напомним, что вчера из-за эвакуировали три свердловских больницы: в Екатеринбурге, в Асбесте и Первоуральске. В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета эвакуировали здание женской консультации. В Асбесте в больницу поступило сообщение о минировании. В Первоуральске по той же причине эвакуировали детскую больницу.
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