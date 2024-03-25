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В здании женской консультации в Екатеринбурге нашли бесхозный предмет
Фото: Вечерние ведомости
В здании консультативно-диагностической поликлиники ЕКПЦ на Антона Валика в Екатеринбурге спецслужбы обнаружили бесхозный предмет.
Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала». Издание пишет, что всех эвакуированных пациентов разместили в библиотеке, расположенной поблизости. На месте продолжает работать Росгвардия.
На данный момент известно, что сегодня эвакуация происходила в трёх свердловских больницах: в Екатеринбурге, Первоуральске и Арамили.
Об этом сообщает телеграм-канал «Четвёртого канала». Издание пишет, что всех эвакуированных пациентов разместили в библиотеке, расположенной поблизости. На месте продолжает работать Росгвардия.
На данный момент известно, что сегодня эвакуация происходила в трёх свердловских больницах: в Екатеринбурге, Первоуральске и Арамили.
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