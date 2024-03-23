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Сотрудников и пациентов Арамильской больницы эвакуировали из-за лжеминирования
Коллаж: Вечерние ведомости (фото: Арамильские вести)
Сегодня утром сотрудникам и пациентам Арамильской больницы пришлось экстренно покинуть здание медицинского учреждения из-за тревожного сообщения, поступившему руководству больницы.
По словам сотрудников, их больница не единственное медучреждение в области, в которое поступило такое сообщение. Сотрудники правоохранительных органов намерены разыскать автора электронного письма.
«Неизвестные сообщили руководству медучреждения, что Арамильская больница заминирована. Всех сотрудников и пациентов эвакуировали на улицу. Идет проверка помещений»,
– сообщают «Арамильские вести».
По словам сотрудников, их больница не единственное медучреждение в области, в которое поступило такое сообщение. Сотрудники правоохранительных органов намерены разыскать автора электронного письма.
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