Сотрудников и пациентов Арамильской больницы эвакуировали из-за лжеминирования





сообщают «Арамильские вести». «Неизвестные сообщили руководству медучреждения, что Арамильская больница заминирована. Всех сотрудников и пациентов эвакуировали на улицу. Идет проверка помещений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром сотрудникам и пациентам Арамильской больницы пришлось экстренно покинуть здание медицинского учреждения из-за тревожного сообщения, поступившему руководству больницы.По словам сотрудников, их больница не единственное медучреждение в области, в которое поступило такое сообщение. Сотрудники правоохранительных органов намерены разыскать автора электронного письма.