Свердловские ДПСники раскрыли подробности погони за пьяным «шумахером» 12 марта

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении ГИБДД раскрыли подробности погони, которая произошла две недели назад, 12 марта. Тогда, чтобы остановить пьяного «шумахера» ДПСникам пришлось применить табельное оружие и прострелить «гонщику» колёса.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в региональном УГИБДД, опасного водителя «ВАЗ 21093» автоинспекторы заметили на 148-м километре подъезда к Екатеринбургу. С помощью светового жеста и фонаря они указали автомобилисту на необходимость остановиться, но тот их требование проигнорировал, лишь увеличив скорость. Тогда сотрудники ДПС приняли решение проследовать за решившим скрыться от них водителем.По словам преследовавших «шумахера» инспекторов, во время погони водитель несколько раз пытался столкнуть с дороги патрульный автомобиль, когда им удавалось сблизиться с «гонщиком».ДПСники несколько раз озвучивали свое требование остановиться через сигнальное громко-говорящее устройство, но водитель продолжал их игнорировать. Тогда они приняли решение применить табельное оружие. Сначала был предупредительный выстрел, а потом, когда они выехали на безопасный участок дороги, полицейские стали стрелять по колёсам, пока «шумахер» не остановился. Однако на этом история не закончилась. Когда полицейские сотрудники полиции попросили его предъявить документы, мужчина заблокировал двери. Автоинспекторы не стали ждать, когда водитель соизволит самостоятельно покинуть автомобиль, и разбили окно, после чего силой достали «гонщика» и надели на него наручники.Задержанным оказался 24-летний житель посёлка Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа. Водительских прав у него не оказалось. Освидетельствование показало 0,308 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Как пояснил молодой человек, он выпил пива и поехал в Ханты-Мансийский автономный округ, а останавливаться по просьбе ДПСников не стал, так как не посчитал нужным. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался.В отношении «шумахера» составили материалы по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», части 2 статьи 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами», статье 12.6 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности» и по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности». Машину отправили на спецстоянку, а нарушителя в ОП №21 МО МВД «Сысертский».«По решению суда мужчине назначен административный арест на 10 суток, который в настоящий момент он отбывает», – добавили в пресс-группе.