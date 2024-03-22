Пьяная езда и выезд на встречку привели к ДТП на свердловской трассе

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– рассказали в пресс-группе. «Мужчина имеет стаж вождения 8 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 4 раза. В отношении водителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, также вынесено определение о возбуждении по статье 12.33 КоАП РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области пьяный 25-летний водитель «Лады Приоры», разогнавшийся до 170 километров в час, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Ладой 219010», в которой 65-летний мужчина ехал со своими внуками 11 и 15 лет.Авария, о которой идёт речь, произошла в минувшую субботу, 23 марта, на 99-м километре трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск –Тавда». В результате аварии пострадал только водитель «Приоры». Его с переломами ноги увезли в Ирбитскую ЦГБ, сообщили в УИГБДД по Свердловской области.Водитель «Лады 219010» и его внуки чудом не пострадали. Известно, что они возвращались домой из Екатеринбурга в Туринск. Пьяный ездок, по данным свердловской Госавтоинспекции направлялся к своим друзьям в село Стриганское в Ирбитском районе.