В Екатеринбурге вузы переводят студентов на дистанционное обучение

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В связи с терактом, произошедшим в подмосковном «Крокус Сити Холле», вузы Свердловской области переводят студентов на дистанционный или гибридный формат обучения. Информация об этом появилась в telegram-каналах учебных заведений.Так, Уральский лесотехнический университет (УГЛТУ) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) перевели студентов на дистанционное обучение.Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) также перевел занятия в дистанционный формат и отменил запланированный день открытых дверей для абитуриентов, который должен был состояться 23 марта.День открытых дверей в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) также был перенесен. В то же время в Уральском государственном университете путей сообщения (УрГУПС) мероприятие пройдет с соблюдением повышенных мер безопасности.Ректорат УрФУ рекомендовал институтам перевести занятия для студентов в гибридный формат. Все массовые мероприятия в университете отменены до особого распоряжения. Также усилены меры безопасности, инициированы дополнительные проверки инфраструктуры.