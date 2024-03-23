В Екатеринбурге появляются траурные свечи на рекламных экранах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в некоторых местах появляются траурные свечи на рекламных экранах. Траурные свечи были замечены на медиаэкранах вдоль дорог, в аэропорту Кольцово, ТЦ «Успенский», а также на других зданиях города.Вместо рекламных роликов на экранах изображения горящих свечей в память о погибших в теракте в Подмосковье.На данный момент отменены мероприятия в VEER Mall, Музее ИЗО, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центре Современной Драматургии, «Главном проспекте», «Свободе», «Урале» и др.Также отменены концерты группы «Чайф», группы «Пилот», Славы КПСС, Леонида Агутина и Анжелики Варум, группы «Shortdrinks», группы «Мураками» и др.