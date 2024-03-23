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В Екатеринбурге появляются траурные свечи на рекламных экранах
Фото: читательница Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге в некоторых местах появляются траурные свечи на рекламных экранах. Траурные свечи были замечены на медиаэкранах вдоль дорог, в аэропорту Кольцово, ТЦ «Успенский», а также на других зданиях города.
Вместо рекламных роликов на экранах изображения горящих свечей в память о погибших в теракте в Подмосковье.
На данный момент отменены мероприятия в VEER Mall, Музее ИЗО, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центре Современной Драматургии, «Главном проспекте», «Свободе», «Урале» и др.
Также отменены концерты группы «Чайф», группы «Пилот», Славы КПСС, Леонида Агутина и Анжелики Варум, группы «Shortdrinks», группы «Мураками» и др.
Вместо рекламных роликов на экранах изображения горящих свечей в память о погибших в теракте в Подмосковье.
На данный момент отменены мероприятия в VEER Mall, Музее ИЗО, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Центре Современной Драматургии, «Главном проспекте», «Свободе», «Урале» и др.
Также отменены концерты группы «Чайф», группы «Пилот», Славы КПСС, Леонида Агутина и Анжелики Варум, группы «Shortdrinks», группы «Мураками» и др.
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