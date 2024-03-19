Водитель Honda погиб после столкновения с лесовозом на свердловской трассе





– сообщили в пресс-группе. «Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту ДТП ведется расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на 15-м километре трассы «Обход Нижних Серг» произошла смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа местного ОВД.Как сообщили в УГИБДД по региону, в аварии погиб водитель Honda. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом. В результате он скончался на месте происшествия. Водитель грузовой машины не пострадал. Личность погибшего устанавливается.