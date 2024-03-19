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Водитель Honda погиб после столкновения с лесовозом на свердловской трассе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 15-м километре трассы «Обход Нижних Серг» произошла смертельная авария с участием легкового и грузового автомобилей. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа местного ОВД.
Как сообщили в УГИБДД по региону, в аварии погиб водитель Honda. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом. В результате он скончался на месте происшествия. Водитель грузовой машины не пострадал. Личность погибшего устанавливается.
Как сообщили в УГИБДД по региону, в аварии погиб водитель Honda. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом. В результате он скончался на месте происшествия. Водитель грузовой машины не пострадал. Личность погибшего устанавливается.
«Движение транспорта на данном участке организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту ДТП ведется расследование»,
– сообщили в пресс-группе.
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