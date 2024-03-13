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На ВИЗе полицейская машина «состыковалась» с легковушкой
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург»
Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины случилось в Екатеринбурге во второй половине понедельника. Сообщается, что есть пострадавшие.
Столкновение двух машин — автомобиля «Kia Rio» и служебной машины дорожно-постовой службы — произошло на перекрёстке улиц Токарей и Татищева. Полицейская машина двигалась со стороны ТЦ «Карнавал», при этом у неё были включены сирена и проблесковые маячки, что обязывало других участников движения пропускать её. Но ни машины, ни её особых сигналов будто бы не заметил водитель иномарки, и на полной скорости протаранил автомобиль ДПС.
Сильный удар пришёлся в бок полицейской машины со стороны пассажира. И, по всей видимости, причинил ранения сидевшему там полицейскому. По крайней мере, есть свидетельства о том, что вызванные к месту происшествия медики оказывали кому-то помощь. Более подробной информации о состоянии участников ДТП пока не имеется.
Столкновение двух машин — автомобиля «Kia Rio» и служебной машины дорожно-постовой службы — произошло на перекрёстке улиц Токарей и Татищева. Полицейская машина двигалась со стороны ТЦ «Карнавал», при этом у неё были включены сирена и проблесковые маячки, что обязывало других участников движения пропускать её. Но ни машины, ни её особых сигналов будто бы не заметил водитель иномарки, и на полной скорости протаранил автомобиль ДПС.
Сильный удар пришёлся в бок полицейской машины со стороны пассажира. И, по всей видимости, причинил ранения сидевшему там полицейскому. По крайней мере, есть свидетельства о том, что вызванные к месту происшествия медики оказывали кому-то помощь. Более подробной информации о состоянии участников ДТП пока не имеется.
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