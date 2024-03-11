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На 46-м километре ЕКАД столкнулись два грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня на 46-м километре столкнулись два грузовика. В результате ДТП одного из водителей зажало в кабине.
По предварительным данным, водитель SCHMITZ отвлёкся от дороги и допустил столкновение с впередиидущим SITRAK. В результате сотрудникам экстренных служб пришлось извлекать его из кабины своими силами. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель SCHMITZ отвлёкся от дороги и допустил столкновение с впередиидущим SITRAK. В результате сотрудникам экстренных служб пришлось извлекать его из кабины своими силами. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.
По факту аварии проводится проверка, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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