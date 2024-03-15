На свердловской трассе под колёсами «Газели» погиб пешеход





– рассказали в пресс-группе. «Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения, результат –состояние опьянения не установлено»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью, ближе к утру, на свердловской трассе под колёса «Газели» угодил 37-летний пешеход, который, по словам водителя, шёл посреди проезжей части. Он скончался на месте происшествия до прибытия скорой.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла примерно в 04.40 на трассе, связывающей Асбест и Рефтинский. Предварительно, из-за того, что мужчина шёл в тёмной одежде, водитель «Газели» не сразу заметил его и не успел вовремя затормозить.В ГБИДД призывают пешеходом носить одежду со светоотражающими элементами в тёмное время суток и передвигаться по обочине навстречу движению транспортных средств.