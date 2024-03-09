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Семья из Екатеринбурга попала в ДТП. Двое детей погибло
Фото: МЧС Башкортостан
В Башкирии столкнулись Nissan Tiida и Lada Granta. В «Ладе» была 27-летняя екатеринбурженка и трое ее детей. Двое детей погибло. Об этом сообщает UFA1.RU.
По предварительным данным ГИБДД республики, Lada Granta оказалось на встречной полосе, где столкнулось с Nissan Tiida. В результате столкновения «Лада» была сильно деформирован, чтобы извлечь пассажиров, ее пришлось распилить. Двое детей - 3 и 6 лет - погибли на месте происшествия, женщина и ее грудной ребенок были госпитализированы.
По предварительным данным ГИБДД республики, Lada Granta оказалось на встречной полосе, где столкнулось с Nissan Tiida. В результате столкновения «Лада» была сильно деформирован, чтобы извлечь пассажиров, ее пришлось распилить. Двое детей - 3 и 6 лет - погибли на месте происшествия, женщина и ее грудной ребенок были госпитализированы.
«Водитель проехал дальше и вызвал спасателей, скорую. Маму с младшим в больницу доставили, он совсем еще маленький, только недавно родился, в начале марта. Но травм он не получил»,
— рассказал источник UFA1.RU.
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