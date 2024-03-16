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Суд арестовал на 15 суток екатеринбуржца, который разлил зеленку на избирательном участке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчина из Екатеринбурга был арестован на 15 суток Кировским районным судом за разлив зеленки на избирательном участке. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
47-летний Алексей К. попытался испортить бюллетени в помещении УИК №1393 (гимназия №47). Он долго находился в кабинке для голосования, после чего вышел оттуда с бутылкой с зелёной жидкостью. Членам комиссии удалось предотвратить порчу бюллетеней, а прибывшая полиция задержала мужчину.
47-летний Алексей К. попытался испортить бюллетени в помещении УИК №1393 (гимназия №47). Он долго находился в кабинке для голосования, после чего вышел оттуда с бутылкой с зелёной жидкостью. Членам комиссии удалось предотвратить порчу бюллетеней, а прибывшая полиция задержала мужчину.
«Задержанный заявил, что "сотрудник ЦБ" и "следователь" позвонили ему и сообщили, что на него оформлен кредит на 300 тысяч. Сначала его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда предложили помочь "в устранении нарушений" на избирательном участке. Кураторы заставили уральца купить телефон с камерой, чтобы снять процесс на видео. Сейчас задержанный в спецприёмнике»,
— сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.
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