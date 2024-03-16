Суд арестовал на 15 суток екатеринбуржца, который разлил зеленку на избирательном участке





— сообщает SHOT со ссылкой на свои источники. «Задержанный заявил, что "сотрудник ЦБ" и "следователь" позвонили ему и сообщили, что на него оформлен кредит на 300 тысяч. Сначала его уговаривали взять новый кредит для погашения, но в банке мужчине отказали. Тогда предложили помочь "в устранении нарушений" на избирательном участке. Кураторы заставили уральца купить телефон с камерой, чтобы снять процесс на видео. Сейчас задержанный в спецприёмнике»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Мужчина из Екатеринбурга был арестован на 15 суток Кировским районным судом за разлив зеленки на избирательном участке. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».47-летний Алексей К. попытался испортить бюллетени в помещении УИК №1393 (гимназия №47). Он долго находился в кабинке для голосования, после чего вышел оттуда с бутылкой с зелёной жидкостью. Членам комиссии удалось предотвратить порчу бюллетеней, а прибывшая полиция задержала мужчину.