Школьники Белоярского района доигрались ножом до прокурорского расследования

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокурорское расследование началось в Белоярском районе в связи с ранением учащегося во время нахождения в школе. Местная прокуратура начала проверку после сообщения о том, что один несовершеннолетний ученик нанёс ножевое ранение другому.По предварительной информации, 11 марта 2024 года после окончания урока учащийся 8 класса оказался на третьем этаже школы в поселке Белоярский. Там к нему подошел ученик того же возраста с ножом в руке, который начал махать им, предположительно, в шуточной манере. Чтобы избежать травм, ученик 8 класса попытался остановить одноклассника, но последний увернулся и нанёс ему незначительное резаное ранение в области бедра. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.Белоярская межрайонная прокуратура проведёт проверку для выяснения соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также даст правовую оценку действиям персонала школы и их роли в обеспечении безопасности учеников. В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.