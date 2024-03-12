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Версия с гибелью екатеринбургской зоозащитницы от угарного газа подтвердилась
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Версия, согласно которой екатеринбургская зоозащитница Александра Щербакова и её дочь погибли в собственной квартире от угарного газа, подтвердилась.
Об этом порталу «Е1» сообщил бывший муж погибшей женщины. По его словам, данную версию подтвердила судмедэкспертиза, показавшая отравление углекислым газом. Ранее к этому выводу приходила подруга зоозащитницы, обратившая внимание на то, что вентиляция в квартире была забита и что из неё тянуло в обратную сторону.
Напомним, что Александру Щербакову и её 16-летнюю дочку нашли в квартире без признаков жизни. Все животные, которые находились вместе с ними, тоже погибли.
Об этом порталу «Е1» сообщил бывший муж погибшей женщины. По его словам, данную версию подтвердила судмедэкспертиза, показавшая отравление углекислым газом. Ранее к этому выводу приходила подруга зоозащитницы, обратившая внимание на то, что вентиляция в квартире была забита и что из неё тянуло в обратную сторону.
«Если не работает вытяжка, все продукты горения возвращаются в квартиру. Им некуда выходить. Человек даже не замечает, как он дышит углекислым газом, поэтому им можно надышаться незаметно. Человек уйдет в сон – и всё, больше не проснется»,
– объяснил руководитель центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.
Напомним, что Александру Щербакову и её 16-летнюю дочку нашли в квартире без признаков жизни. Все животные, которые находились вместе с ними, тоже погибли.
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