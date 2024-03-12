Версия с гибелью екатеринбургской зоозащитницы от угарного газа подтвердилась

– объяснил руководитель центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

«Если не работает вытяжка, все продукты горения возвращаются в квартиру. Им некуда выходить. Человек даже не замечает, как он дышит углекислым газом, поэтому им можно надышаться незаметно. Человек уйдет в сон – и всё, больше не проснется»,