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Причиной гибели екатеринбургской зоозащитницы и её дочки могла стать забитая вентиляция
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Знакомая умершей в собственной квартире зоозащитницы Александры Щербаковой, предположила, что её близкая могла отравиться угарным газом из-за забитой вентиляции.
Женщина показала «КП-Екатеринбург» кадры, на которых видно, что вентиляция почти полностью забита и из неё тянет в обратную сторону. Ранее аварийно-диспетчерская служба «Екатеринбурггаз», проверявшая квартиру семьи, опровергла версию с утечкой газа.
Напомним, что Александру Щербакову и её 16-летнюю дочку нашли в квартире без признаков жизни. Все животные, которые находились в квартире, тоже погибли.
Женщина показала «КП-Екатеринбург» кадры, на которых видно, что вентиляция почти полностью забита и из неё тянет в обратную сторону. Ранее аварийно-диспетчерская служба «Екатеринбурггаз», проверявшая квартиру семьи, опровергла версию с утечкой газа.
Напомним, что Александру Щербакову и её 16-летнюю дочку нашли в квартире без признаков жизни. Все животные, которые находились в квартире, тоже погибли.
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