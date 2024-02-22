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Екатеринбургскую зоозащитницу и её дочку нашли мёртвыми в собственной квартире

10.43 Пятница, 23 февраля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Сортировке в собственной квартире умерла зоозащитница Александра Щербакова. Она была волонтёром «ЗооЗащиты». Вместе с ней нашли без признаков жизни её 16-летнюю дочку.

Об этом сообщает екатеринбургская «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег погибшей. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа.

Коллега погибшей Ольга Новосёлова рассказала изданию, что тело Александры обнаружили в коридоре. Её дочка находилась в ванной. В квартире погибли и животные: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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