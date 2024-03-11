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В свердловском УГИБДД раскрыли подробности ДТП с семью пострадавшими
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В свердловском УГИБДД раскрыли подробности ДТП на тюменском тракте в Богдановичском районе, где пострадали семь человек. Предварительным версия, согласно которой водитель Toyota начал движение с правой обочины, не убедившись в безопасности манёвра, подтвердилась.
Водителем Toyota был 45-летний житель Башкортостана. Он ехал вместе с семьей и знакомым в Тюмень. Среди пострадавших 41-летняя женщина, две девушки 21 и 19 лет, молодой человек 27 лет, а также двое детей 17 лет и 1 года.
Напомним, что самые тяжелые травмы получили водитель Toyota и годовалая малышка, у которой диагностировали ЗЧМТ и СГМ. При этом стало известно, что младенец перевозился без нарушений. В момент ДТП она была в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту. Водителю иномарки потребовалась операция.
Водитель грузового Hongyan, с которым столкнулся легковой автомобиль, не пострадал. Он также успешно прошёл освидетельствование на состояние опьянения. В каком состоянии сел за руль водитель Toyota должна будет установить медицинская экспертиза.
Водителем Toyota был 45-летний житель Башкортостана. Он ехал вместе с семьей и знакомым в Тюмень. Среди пострадавших 41-летняя женщина, две девушки 21 и 19 лет, молодой человек 27 лет, а также двое детей 17 лет и 1 года.
Напомним, что самые тяжелые травмы получили водитель Toyota и годовалая малышка, у которой диагностировали ЗЧМТ и СГМ. При этом стало известно, что младенец перевозился без нарушений. В момент ДТП она была в детском удерживающем устройстве, соответствующем весу и росту. Водителю иномарки потребовалась операция.
Водитель грузового Hongyan, с которым столкнулся легковой автомобиль, не пострадал. Он также успешно прошёл освидетельствование на состояние опьянения. В каком состоянии сел за руль водитель Toyota должна будет установить медицинская экспертиза.
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