В Серове будут судить сотрудника металлургического завода из-за травмы коллеги





– рассказали в прокуратуре. «В ходе указанных работ произошло движение прута металлопроката круглого сечения, который при падении в карман карман-весов задел нижнюю проволоку, увязываемую данным молодым работником, в результате чего проволока отскочила ему в область головы, причинив тяжкий вред здоровью. При производстве данных работ молодой специалист не применил необходимые индивидуальные средства защиты – защитные очки, которыми был обеспечен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Серове будут судить сотрудника Надеждинского металлургического завода, отвечавшего за соблюдение требований охраны труда. По версии следствия, вопреки своим обязанностям допустил к работе необученного специалиста.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2023 года он был назначен ответственным за организацию профессиональной подготовки работника цеха – резчика горячего металла 4 разряда. Будучи мастером 12 разряд, прошедшим необходимое обучение и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, обвиняемый был обязан следить за тем, чтобы его подчинённого работал в соответствии с требованиями безопасности.Однако 5 ноября 2023 года работник стал выполнять работу по обвязке проволокой приподнятого пакета металлопроката в кармане карман-весов участка уборки горячего металла, то есть фактически осуществлять функции стропальщика, работе которого он не был обучен.Обвиняемый не только не контролировал работу своего подчинённого, но и не принял мер к тому, чтобы не допустить его до этой работы, и не обеспечил средствами индивидуальной защиты.Мастеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Рассматривать его дело должны будут в Серовском районном суде.