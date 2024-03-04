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В свердловском УГИБДД заявили о росте количества ДТП с участием детей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области заявили, что с начала года в регионе произошло 29 ДТП с участием детей, что на 11 происшествий больше, чем в прошлом году в аналогичный период.
Начальник пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко в связи с этим напомнила об аварии, которая произошла 3 марта, где из-за беспечности водителя перевернулся автомобиль. В результате пострадала шестилетняя девочка.
Отмечается, что только за сегодняшнее утро нарядами ДПС было пресечено 30 фактов неправильной перевозки детей. А всего с начала годы госавтоинспекторы зарегистрировали почти 2000 таких нарушений.
Также напомним о смертельном ДТП в Невьянском районе, где 29 января у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, отлетело колесо, и транспорт выехал на встречную полосу, где ехал легковой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека. Следствие винит в происшествии водителя автобуса, который, по версии следователей, превысил разрешённую скорость, и владельца транспортной компании, отпустившей неисправный транспорт.
«В этих 29 ДТП травмированы 38 ребят, из них 8 перевозились с нарушением правил»,
– отмечают в свердловской ГИБДД.
Начальник пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко в связи с этим напомнила об аварии, которая произошла 3 марта, где из-за беспечности водителя перевернулся автомобиль. В результате пострадала шестилетняя девочка.
Отмечается, что только за сегодняшнее утро нарядами ДПС было пресечено 30 фактов неправильной перевозки детей. А всего с начала годы госавтоинспекторы зарегистрировали почти 2000 таких нарушений.
Также напомним о смертельном ДТП в Невьянском районе, где 29 января у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, отлетело колесо, и транспорт выехал на встречную полосу, где ехал легковой автомобиль. В результате аварии погибли четыре человека. Следствие винит в происшествии водителя автобуса, который, по версии следователей, превысил разрешённую скорость, и владельца транспортной компании, отпустившей неисправный транспорт.
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