Возрастное ограничение 18+
В ДТП на свердловской трассе пострадала шестилетняя девочка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на 165-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе Свердловской области. Кроме неё в аварии пострадал 32-летний водитель. Их госпитализировали в Красноуфимскую районную больницу.
Инцидент произошёл накануне, 3 марта, около 16.00. По предварительным данным, водитель из-за высокой скорости не справился с управлением и съехал с дороги, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Помимо водителя в машине находились четыре пассажира, приходившимся друг другу родственниками. Двое из них – дети. Рядом с пострадавшей девочкой ехал её младший брат, но он не пострадал, так как ехал в детском кресле. Известно, что семья возвращалась домой из Красноуфимска.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф в виде трёх тысяч рублей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Инцидент произошёл накануне, 3 марта, около 16.00. По предварительным данным, водитель из-за высокой скорости не справился с управлением и съехал с дороги, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Помимо водителя в машине находились четыре пассажира, приходившимся друг другу родственниками. Двое из них – дети. Рядом с пострадавшей девочкой ехал её младший брат, но он не пострадал, так как ехал в детском кресле. Известно, что семья возвращалась домой из Красноуфимска.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф в виде трёх тысяч рублей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области из-за ДТП движение временно организовано в одну полосу на Тюменском тракте
25 февраля 2024
25 февраля 2024
В Краснотурьинске будут судить водителя Honda, погубившего пассажирку припаркованного Chevrolet
01 марта 2024
01 марта 2024