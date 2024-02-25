В ДТП на свердловской трассе пострадала шестилетняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на 165-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в Ачитском районе Свердловской области. Кроме неё в аварии пострадал 32-летний водитель. Их госпитализировали в Красноуфимскую районную больницу.Инцидент произошёл накануне, 3 марта, около 16.00. По предварительным данным, водитель из-за высокой скорости не справился с управлением и съехал с дороги, вследствие чего автомобиль опрокинулся. Помимо водителя в машине находились четыре пассажира, приходившимся друг другу родственниками. Двое из них – дети. Рядом с пострадавшей девочкой ехал её младший брат, но он не пострадал, так как ехал в детском кресле. Известно, что семья возвращалась домой из Красноуфимска.Водителя привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, за что предусмотрен штраф в виде трёх тысяч рублей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.