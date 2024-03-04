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В СвЖД показали фотографии «загоревшейся» электрички
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СвЖД показали фотографии «загоревшегося» состава скоростного электропоезда «Орлан» рейса №7005 Челябинск – Екатеринбург, у которого задымились тормозные колодки.
Там также сообщили, что поезд прошел дополнительное техническое обслуживание в депо. В ближайшее время должен будет решиться вопрос о возвращении электрички на маршрут.
Напомним, что инцидент произошёл в районе остановочного пункта Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги). Транспортная прокуратура проводит проверку.
Ранее в СвЖД обещали компенсацию пассажирам за то, что их недовезли до екатеринбургского вокзала.
Фото: СвЖД
«Состав не получил серьезных повреждений, но был направлен на дополнительную проверку»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Там также сообщили, что поезд прошел дополнительное техническое обслуживание в депо. В ближайшее время должен будет решиться вопрос о возвращении электрички на маршрут.
Напомним, что инцидент произошёл в районе остановочного пункта Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги). Транспортная прокуратура проводит проверку.
Ранее в СвЖД обещали компенсацию пассажирам за то, что их недовезли до екатеринбургского вокзала.
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