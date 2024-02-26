Возрастное ограничение 18+
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за «возгорания» в электричке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о «возгорании» в скоростном электропоезде «Орлан», ехавшего из Челябинска в Екатеринбурге.
По данным уральской транспортной прокуратуры, возгорания не было. Источником задымления стали тормозные колодки.
Сейчас специалистам предстоит оценить действия работников Свердловской пригородной компании и РЖД на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Из пассажиров или работников электрички никто не пострадал, добавили в надзорном ведомстве.
По данным уральской транспортной прокуратуры, возгорания не было. Источником задымления стали тормозные колодки.
Сейчас специалистам предстоит оценить действия работников Свердловской пригородной компании и РЖД на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Из пассажиров или работников электрички никто не пострадал, добавили в надзорном ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Пассажирам загоревшейся в дороге электрички Челябинск – Екатеринбург обещали компенсацию
04 марта 2024
04 марта 2024
Прокуратура Кировграда взяла на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, погубившего 20-летнюю девушку
28 февраля 2024
28 февраля 2024