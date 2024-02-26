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Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку из-за «возгорания» в электричке

15.02 Понедельник, 4 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений о «возгорании» в скоростном электропоезде «Орлан», ехавшего из Челябинска в Екатеринбурге.

По данным уральской транспортной прокуратуры, возгорания не было. Источником задымления стали тормозные колодки.

Сейчас специалистам предстоит оценить действия работников Свердловской пригородной компании и РЖД на предмет соблюдения законодательства о защите прав потребителей и о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Из пассажиров или работников электрички никто не пострадал, добавили в надзорном ведомстве.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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