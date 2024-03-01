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Пассажирам загоревшейся в дороге электрички Челябинск – Екатеринбург обещали компенсацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажирам пригородного поезда №7005 Челябинск – Екатеринбург, в одном из вагонов которого во время пути вспыхнул пожар, пообещали компенсировать непредоставленную часть услуги.
Там также уточнили, что у них произошло «задымление». Это случилось в районе остановочного пункта Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги). Источник «задымления» нейтрализовали железнодорожники. Пассажиры возвращаться в поезд, как заявляется, не стали, так как общественный транспорт был в шаговой доступности.
Пострадавший состав поезда направили на внеплановое техническое обслуживание.
«Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги пассажиры могут обратиться к перевозчику – АО "Свердловская пригородная компания"»,
– сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе СвЖД.
– сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе СвЖД.
Там также уточнили, что у них произошло «задымление». Это случилось в районе остановочного пункта Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги). Источник «задымления» нейтрализовали железнодорожники. Пассажиры возвращаться в поезд, как заявляется, не стали, так как общественный транспорт был в шаговой доступности.
Пострадавший состав поезда направили на внеплановое техническое обслуживание.
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