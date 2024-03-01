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Пассажирам загоревшейся в дороге электрички Челябинск – Екатеринбург обещали компенсацию

14.04 Понедельник, 4 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пассажирам пригородного поезда №7005 Челябинск – Екатеринбург, в одном из вагонов которого во время пути вспыхнул пожар, пообещали компенсировать непредоставленную часть услуги.

«Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. По вопросам компенсации за непредоставленную часть услуги пассажиры могут обратиться к перевозчику – АО "Свердловская пригородная компания"»,

сообщили «Накануне.RU» в пресс-службе СвЖД.


Там также уточнили, что у них произошло «задымление». Это случилось в районе остановочного пункта Ботаническая в Екатеринбурге (перегон Уктус – Шарташ Свердловской железной дороги). Источник «задымления» нейтрализовали железнодорожники. Пассажиры возвращаться в поезд, как заявляется, не стали, так как общественный транспорт был в шаговой доступности.

Пострадавший состав поезда направили на внеплановое техническое обслуживание.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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15:52 Свердловской джаз-хор вышел в финал конкурса на федеральном телеканале
15:29 Еще шесть видеокамер установили возле контейнерных площадок в Первоуральске
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10:52 В Екатеринбурге выявлено 16 очагов кори
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