Екатеринбурггаз не нашел утечку газа в квартире погибшей зоозащитницы

— пишет газовая служба.

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов – падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры – загазованность отсутствовала. Таким образом, версия ряда СМИ об утечке природного газа не состоятельна»,