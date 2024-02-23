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Екатеринбурггаз не нашел утечку газа в квартире погибшей зоозащитницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аварийно-диспетчерская служба «Екатеринбурггаз» проверила квартиру погибшей зоозащитницы на Сортировке на утечку газа. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов – падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры – загазованность отсутствовала. Таким образом, версия ряда СМИ об утечке природного газа не состоятельна»,
Организация отметила, что не обслуживает данный дом с 2019 года, так как «управляющая компания расторгла с АО «Екатеринбурггаз» договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования».
Во всем доме отключен газ для проверки газового оборудования во всех квартирах.
Напомним, что вчера в собственной квартире умерла зоозащитница Александра Щербакова. Она была волонтером «ЗооЗащиты». Вместе с ней нашли без признаков жизни её 16-летнюю дочку. В квартире погибли и животные: три собаки, четыре кошки и морская свинка.
«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов – падения давления не зафиксировано. В кухне и смежных помещениях сделаны замеры – загазованность отсутствовала. Таким образом, версия ряда СМИ об утечке природного газа не состоятельна»,
— пишет газовая служба.
Организация отметила, что не обслуживает данный дом с 2019 года, так как «управляющая компания расторгла с АО «Екатеринбурггаз» договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования».
Во всем доме отключен газ для проверки газового оборудования во всех квартирах.
Напомним, что вчера в собственной квартире умерла зоозащитница Александра Щербакова. Она была волонтером «ЗооЗащиты». Вместе с ней нашли без признаков жизни её 16-летнюю дочку. В квартире погибли и животные: три собаки, четыре кошки и морская свинка.
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