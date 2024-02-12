В МЧС назвали причину пожара в селе Ильинском под Богдановичем

– говорится в сообщении свердловского управления МЧС.

«К трагическим последствиям привели игры ребёнка с огнём. Огнеборцы напоминают о недопустимости оставления источников огня и огнеопасных предметов в пределах досягаемости детей. Детские игры с огнём нередко приводят к трагическим последствиям»,