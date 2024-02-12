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В МЧС назвали причину пожара в селе Ильинском под Богдановичем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В МЧС подтвердили ранее озвученную версию причины пожара в селе Ильинское под Богдановичем, в результате которого погиб трёхлетний мальчик.
Там также подчеркнули, что жертв могло быть больше, если бы на помощь к жильцам дома не бросились очевидцы пожара – сотрудники «Спецавтобазы», которых их руководство уже пообещало наградить премией за спасение людей. Трое неравнодушных мужчин уберегли от огня одного ребёнка, его дядю и дедушку. Однако героями они себя не считают из-за того, что не сумели найти малыша в охваченным огнём доме.
«К трагическим последствиям привели игры ребёнка с огнём. Огнеборцы напоминают о недопустимости оставления источников огня и огнеопасных предметов в пределах досягаемости детей. Детские игры с огнём нередко приводят к трагическим последствиям»,
– говорится в сообщении свердловского управления МЧС.
Там также подчеркнули, что жертв могло быть больше, если бы на помощь к жильцам дома не бросились очевидцы пожара – сотрудники «Спецавтобазы», которых их руководство уже пообещало наградить премией за спасение людей. Трое неравнодушных мужчин уберегли от огня одного ребёнка, его дядю и дедушку. Однако героями они себя не считают из-за того, что не сумели найти малыша в охваченным огнём доме.
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