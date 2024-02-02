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Девочка чуть не стала жертвой стаи диких псов в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Утром 10 февраля на девочку напала стая диких псов в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал телеграм-канал «Инцидент нижний Тагил».
Девочка шла по улице, когда на нее неожиданно набросились собаки, она упала. На видео, которое зафиксировало данное происшествие, видно девять собак. Девочке помогла случайная прохожая, которая отогнала стаю.
Напомним, что мы уже рассказывали про то, как жителей жилого комплекса «Весна» в Екатеринбурге кошмарит стая бродячих псов.
Девочка шла по улице, когда на нее неожиданно набросились собаки, она упала. На видео, которое зафиксировало данное происшествие, видно девять собак. Девочке помогла случайная прохожая, которая отогнала стаю.
Напомним, что мы уже рассказывали про то, как жителей жилого комплекса «Весна» в Екатеринбурге кошмарит стая бродячих псов.
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