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В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы жилого комплекса «Весна» на улице Дорожной пожаловались на большую стаю беспризорных собак, из-за которых они боятся выходить из дома.
Напомним, что о последних нападения бродячих собак в уральской столице сообщали в СК.
«Летом они были еще щенками, а теперь стая огромных собак. В том году были обращения в администрацию, летом невозможно спать с открытыми окнами, они лают всю ночь. Получили отписки, что были выезды, но никаких собак они не обнаружили»,
– приводят слова горожанки в телеграм-канале «Четвёртого канала».
Напомним, что о последних нападения бродячих собак в уральской столице сообщали в СК.
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