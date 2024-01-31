В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов

приводят слова горожанки в телеграм-канале «Четвёртого канала».

«Летом они были еще щенками, а теперь стая огромных собак. В том году были обращения в администрацию, летом невозможно спать с открытыми окнами, они лают всю ночь. Получили отписки, что были выезды, но никаких собак они не обнаружили»,