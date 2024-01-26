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Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Невьянском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование ДТП в Невьянском районе Свердловской области с участием пассажирского автобуса, который отвозил детскую хоккейную команду домой.
По факту аварии свердловскими следователями также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по региону Анатолию Надбитову представить доклад о расследовании уголовного дела. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России»,
– говорится в сообщении Следкома.
По факту аварии свердловскими следователями также было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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