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СК возбудил уголовное дело после смерти двухлетней екатеринбурженки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти двухлетней местной жительницы.
Сейчас следователи намерены установить все обстоятельства трагедии. Они проводят допросы и изучают характеризующую членов семьи документацию.
Ранее о начале надзорных мероприятий в связи со смертью девочки сообщала районная прокуратура.
«По версии следствия, инцидент произошёл в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге, где девочка в ходе игры задела источник электрического тока, отчего потеряла сознание и впоследствии скончалась»,
– говорится в сообщении СК.
Сейчас следователи намерены установить все обстоятельства трагедии. Они проводят допросы и изучают характеризующую членов семьи документацию.
Ранее о начале надзорных мероприятий в связи со смертью девочки сообщала районная прокуратура.
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