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СК возбудил уголовное дело после смерти двухлетней екатеринбурженки

10.23 Вторник, 30 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти двухлетней местной жительницы.

«По версии следствия, инцидент произошёл в одной из квартир дома по улице Бебеля в Екатеринбурге, где девочка в ходе игры задела источник электрического тока, отчего потеряла сознание и впоследствии скончалась»,

– говорится в сообщении СК.


Сейчас следователи намерены установить все обстоятельства трагедии. Они проводят допросы и изучают характеризующую членов семьи документацию.

Ранее о начале надзорных мероприятий в связи со смертью девочки сообщала районная прокуратура.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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