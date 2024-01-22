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Двухлетняя екатеринбуржека умерла после удара током
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне в Екатеринбурге после удара током умерла двухлетняя девочка. В СК официально ситуацию ещё не комментировали.
По данным «Екатского чтива», девочка оставалась дома с папой, вместе с другими двумя детьми, когда произошла трагедия. Малышка из своего детского любопытства полезла рукой в отверстие в стене, где родители планировали сделать розетку, и коснулась рукой оголённых проводов, в результате чего получила удар током.
Сообщается, что отец в это время спал, поэтому не успел предотвратить несчастный случай. Мама малышки, по информации издания, в этот момент находилась на работе.
Напомним, в Первоуральске в середине января скончались два ребёнка.
По данным «Екатского чтива», девочка оставалась дома с папой, вместе с другими двумя детьми, когда произошла трагедия. Малышка из своего детского любопытства полезла рукой в отверстие в стене, где родители планировали сделать розетку, и коснулась рукой оголённых проводов, в результате чего получила удар током.
Сообщается, что отец в это время спал, поэтому не успел предотвратить несчастный случай. Мама малышки, по информации издания, в этот момент находилась на работе.
Напомним, в Первоуральске в середине января скончались два ребёнка.
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