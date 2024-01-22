Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась смертью двухлетней девочки

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Семья, в которой воспитывался ребёнок, на учёте в органах системы профилактики не состоит»,