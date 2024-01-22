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Екатеринбургская прокуратура заинтересовалась смертью двухлетней девочки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района начала проверку в связи со смертью двухлетней девочки, которая, по неподтверждённым данным, умерла после удара током.
По информации «КП-Екатеринбург», девочка могла умереть из-за того, что подавилась, а не от удара током.
«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Семья, в которой воспитывался ребёнок, на учёте в органах системы профилактики не состоит»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По информации «КП-Екатеринбург», девочка могла умереть из-за того, что подавилась, а не от удара током.
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