Возрастное ограничение 18+
СК присоединился к расследованию ДТП в Невьянском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Невьянску СУ СКР по Свердловской области присоединился к расследованию аварии с участием пассажирского автобуса, в котором детская хоккейная команда возвращалась домой. Следователи начали проверку.
Ранее об организации надзорных мероприятий сообщала свердловская прокуратура.
Напомним, что, по последним данным, в ДТП, о котором идёт речь, погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
«В рамках проверки следователями СКР будут проведены необходимые мероприятия для дачи ситуации объективной правовой оценки и принятия процессуального решения. Установление обстоятельств данного происшествия находится на контроле руководства регионального СУ СК России»,
– заявили в СК.
Ранее об организации надзорных мероприятий сообщала свердловская прокуратура.
Напомним, что, по последним данным, в ДТП, о котором идёт речь, погибли четыре человека. В начале было известно о трёх погибших – водителе и пассажирах легкового автомобиля, столкнувшегося с автобусом. Позже Минздрав сообщил о гибели тренера детской команды – он скончался в машине «скорой».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».