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В Екатеринбурге собирают подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 27 января, Том Сойер Фест собирает подписи под письмом к губернатору Свердловской области Куйвашеву для сохранения дома Топоркова.
Целью письма является привлечение внимания власти, для того чтобы она включалась в процесс остановки сноса, сохранения и восстановления дома. Каждый, кто согласен с содержанием письма, может оставить свою подпись сегодня, 27 января, с 14:00 до 18:00 у дома Топоркова на Чернышевского, 6.
Поздним вечером 23 января, собственник начал незаконный снос дома Топоркова, расположенного в охранной зоне сразу двух объектов культурного наследия регионального значения. Спустя три дня, прокуратура и Следственный комитет заинтересовались сносом.
Целью письма является привлечение внимания власти, для того чтобы она включалась в процесс остановки сноса, сохранения и восстановления дома. Каждый, кто согласен с содержанием письма, может оставить свою подпись сегодня, 27 января, с 14:00 до 18:00 у дома Топоркова на Чернышевского, 6.
Поздним вечером 23 января, собственник начал незаконный снос дома Топоркова, расположенного в охранной зоне сразу двух объектов культурного наследия регионального значения. Спустя три дня, прокуратура и Следственный комитет заинтересовались сносом.
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