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В Екатеринбурге ночью начали сносить отреставрированный волонтёрами «Том Сойер Феста» дом XIX века

Снос начали в день рождения координатора «Том Сойер Феста»

01.56 Среда, 24 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Поздним вечером 23 января к дому по адресу Чернышевского, 6 в Екатеринбурге подогнали строительную технику и фактически начали сносить здание — проломили дворовую стену и сломали крышу. У очевидцев сложилось впечатление, что сохранить пытаются лишь главный фасад — с него относительно аккуратно сняли наличники и резной орнамент.



Дом, на котором начались демонтажные работы, был построен в 1888 году и принадлежал в XIX веке псаломщику (помощник священника в православной церкви) Николаю Топоркову. В 2019 году дом Топоркова был отреставрирован силами волонтёров «Том Сойер Феста».


Волонтёры «Том Сойер Феста» возле дома Топоркова после завершения реставрации в 2019 году. Фото: сайт фестиваля


«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических зданий и среды силами волонтёров и спонсоров. Как правило, объектами фестиваля становятся исторические здания, не имеющие охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, поскольку наличие статуса значительно усложняет процедуру проведения работ волонтёрами — по закону в случае с ОКН они могут проводиться только лицензированными Минкультуры организациями.


Координатор «Том Сойер Феста», архитектор Любовь Дёгтева приехала к месту сноса — который, к слову, начался прямо в её день рождения.

Дёгтева рассказала «Вечерним ведомостям» об истории реставрации дома волонтёрами — на неё было потрачено порядка миллиона рублей, в ней приняли участие представители таких крупных компаний как «МТС», «Газпром нефть», «Атомстройкомплекс» и других. Причём, крупный бизнес вложился не только финансами, но и силами сотрудников, который работали на реставрации дом Топоркова своими руками строительным инструментом. По словам Дёгтевой, в покраске дома также лично принял участие тогдашний глава Ленинского района Дмитрий Ноженко (сейчас занимает должность вице-мэра Екатеринбурга).


Координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дёгтева сказала, что новый собственник внезапно отменил встречу по поводу судьбы здания


По словам Дёгтевой, волонтёры «Том Сойер Феста» узнали о том, что у здания сменился собственник, в конце декабря 2023 года. После того как им стало ООО «Экосистема-СМБ», у которого основным видом деятельности в ЕГРЮЛ указано «строительство жилых и нежилых зданий», волонтёры и профессиональные реставраторы нашли контакты застройщика и договорились о встрече, на которой хотели рассказать о потенциале здания и вариантах его сохранения и дальнейшего использования. Однако встреча, назначенная на понедельник, 22 января, была отменена по инициативе застройщика под предлогом нехватки времени, рассказала Дёгтева. На следующий день начался снос здания.


На табличке указаны названия компаний, участвовавших в реставрации дома Топоркова


После появления на месте сноса градозащитников и СМИ строительная техника стремительно свернула работы и уехала — успев основательно сломать одну из дворовых стен дома и часть кровли здания. Зато приехал Максим Пузанков — совладелец ООО «Экосистема-СМБ».



В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» Пузанков был немногословен. Он сказал, что «на ремонт окна увозят». На вопрос о цели работ господин Пузанков ответил, что будет реставрация здания, «потому что оно в аварийном состоянии».


Новый собственник здания, Максим Пузанков был немногословен


Ещё один рабочий, представившийся подчинённым Пузанкова, высказал несколько другую версию — по его словам, здание «расширяют в соответствии с первоначальным проектом». Сам проект рабочие предоставить отказались. Отметим, что Любовь Дёгтева заявила, что в ходе реставрации в 2019 году в Госархиве Свердловской области был найден проект здания, и сейчас здание имеет вид в соответствии с ним, никакого расширения в сторону двора дома, по её словам, в проектах не было.

Рабочий, таскавший наличники в кузов подъехавшей машины, сказал, что у компании Максима Пузанкова есть большой опыт работы с культурным наследием, однако на просьбу корреспондента «Вечерних ведомостей» назвать конкретные примеры не смог назвать ни одного адреса.

Ранее фамилия Максима Пузанкова фигурировала в контексте турбизнеса — в разное время он был учредителем и руководителем компаний «Клео Тур», «Тур-Бокс», группы компаний «Виста». В 2022 году аффилированный с Пузанковым центр бронирования ООО «Санвэй», работавший под вышеупомянутыми брендами, был признан судом банкротом.

В том же году банкротом был признан и сам Максим Пузанков.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2022 по делу № А56-2437/2022 гражданин Пузанков Максим Сергеевич (ИНН 781424594303) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.

говорится в сообщении на портале Федресурс


Пузанкову принадлежит треть доли в уставном капитале ООО «Экосистема-СМБ», остальные 2/3 принадлежат ООО «Чаща». Учредителем ООО «Чаща» в свою очередь является Иван Пелагеин, который ранее работал с Пузанковым в ООО «Тур-Бан и К».



К месту сноса также приехала градозащитница и градостроитель Марина Сахарова. Сахарова отметила, что дому Топоркова не присвоен статус объекта культурного наследия, однако какие-либо строительные работы без согласования со Свердлохранкультурой запрещены по другой причине — из-за того, что он находится в охранной зоне соседнего объекта культурного наследия «Дом Н. Ф. Сырейщикова». Сахарова заявила, что в связи с этим любым строительным работам на Чернышевского, 6 должна предшествовать историко-культурная экспертиза. Однако на сайте Свердлохранкультуры актов ГИКЭ по этому участку выложено не было. Максим Пузанков также не смог ничего сказать про проведение государственной историко-культурной экспертизы.


Градостроитель Марина Сахарова усмотрела нарушение закона в строительных работах в охранной зоне


Сахарова с досадой добавила, что даже незаконные работы, касающиеся объектов культурного наследия остановить сейчас проблематично — из-за того что сносить здания начинают в ночное время, когда не работают ни прокуратура, ни Управления госохраны ОКН (Свердлохранкультура).

В 2024 году это уже третий снос зданий XIX века в Екатеринбурге — ранее были снесены дом Туржанских на улице Розы Люксембург и здания спичечной фабрики купца Логинова на улице Репина.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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01:56 В Екатеринбурге ночью начали сносить отреставрированный волонтёрами «Том Сойер Феста» дом XIX века
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