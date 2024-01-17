ГУ МВД по Свердловской области опровергает информацию об упавшем лифте

«Всё произошло около 16:00 (14:00 мск). Именно в это время в дежурную часть ОП №13 поступил первый звонок от местных жителей о происшествии во втором подъезде девятиэтажного дома №15. Информация некоторых СМИ о том, что лифт сорвался с высоты 7 этажа и упал вместе с находившейся в нём женщиной, не соответствует действительности. В реальности лифт застрял между 8 и 7 этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт «сел на клинья». От резкой остановки кабины у пострадавшей женщины имеются подозрения на травмы. Сейчас её тщательно обследуют в 36 ГКБ Екатеринбурга. Потерпевшая по имени Мария проживает в этом доме. В ближайшее время лифт возобновит работу в штатном режиме. Ремонтная бригада уже работает. Собранные по данному ЧП материалы переданы для дальнейшего разбирательства нашим коллегам из Следственного комитета», — пролил свет на случившееся полковник Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости