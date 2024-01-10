СК начал проверку после выхода из строя котельной в свердловском Клювевске

– говорится в сообщении СК.

«По факту случившегося следственными отделами по Чкаловскому району города Екатеринбург и города Берёзовский СУ СКР по региону организовано проведение процессуальных проверок на предмет возможного наличия в данных ситуациях признаков статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,