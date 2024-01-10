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СК начал проверку после выхода из строя котельной в свердловском Клювевске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о начале проверки в свердловском посёлке Клювевск в Берёзовском городском округе после выхода из строя котельной, которая обогревает населённый пункт. Из-за аварии батареи в домах начали хуже греть.
Ранее ситуацией также заинтересовалась прокуратура Берёзовского, организовавшая надзорные мероприятия. Однако следователи намерены провести свою проверку, в ходе которой они намерены установить все обстоятельства и дать свою оценку ситуации.
Напомним, что аварийно-восстановительные работы, по словам главы Берёзовского, были завершены минувшей ночью. Тепло должны были вернуть во все дома.
«По факту случившегося следственными отделами по Чкаловскому району города Екатеринбург и города Берёзовский СУ СКР по региону организовано проведение процессуальных проверок на предмет возможного наличия в данных ситуациях признаков статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– говорится в сообщении СК.
Ранее ситуацией также заинтересовалась прокуратура Берёзовского, организовавшая надзорные мероприятия. Однако следователи намерены провести свою проверку, в ходе которой они намерены установить все обстоятельства и дать свою оценку ситуации.
Напомним, что аварийно-восстановительные работы, по словам главы Берёзовского, были завершены минувшей ночью. Тепло должны были вернуть во все дома.
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