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Прокуратура заинтересовалась ситуацией с отоплением в свердловском Клювевске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Берёзовского заинтересовалась ситуацией с отоплением в свердловском посёлке Ключевск, где вышла из строя обогревавшая населённый пункт котельная из-за падения давления на обратно трубопроводе. В связи с этим была организована проверка.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуратура намерена оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами. Кроме этого, ведомство потребовало провести перерасчёт за отопление.
По словам главы Берёзовского Евгения Писцова, к ночи аварийно-восстановительные работы были завершены. Сейчас тепло должно подаваться во все в дома в нормативных параметрах.
Ранее ради устранения утечки пришлось отключить от отопления шесть домов. Их жильцам предлагали размещение в детском загородном лагере.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, прокуратура намерена оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами. Кроме этого, ведомство потребовало провести перерасчёт за отопление.
По словам главы Берёзовского Евгения Писцова, к ночи аварийно-восстановительные работы были завершены. Сейчас тепло должно подаваться во все в дома в нормативных параметрах.
Ранее ради устранения утечки пришлось отключить от отопления шесть домов. Их жильцам предлагали размещение в детском загородном лагере.
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