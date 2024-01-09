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Шесть домов в свердловском посёлке Ключевск отключили от отопления ради ликвидации аварии
Фото: Евгений Писцов
В свердловском посёлке Ключевск, где накануне из-за аварии на электросетях вышла из строя котельная, обогревающая населённый пункт, отключили от отопления шесть домов ради ликвидации аварии.
Как объяснил глава Берёзовского, в городской округ которого входит Ключевск, в своём телеграм-канале, для устранения утечки, из-за которой дома посёлка стали прогреваться хуже, было необходимо перекрыть аварийный участок теплотрассы, которая обеспечивает теплом четыре дома по улице Строителей (2, 3, 4, 6) и два по улице Молодёжная (1, 2).
Так как оценить время, которое требуется на устранение аварии, сейчас оценить невозможно, жильцам этих домов предложили временное размещение в детском загородном лагере «Зарница», где людей пообещали обеспечить спальными местами и горячим питанием. Однако у тех, кто хотел бы поехать в «Зарницу», было время сообщить об этом только до 16.00.
На данный момент место аварии всё ещё не нашли. За это время коммунальщики вскрыли пять участков. Об этом Евгений Писцов также сообщил у себя в телеграм-канале.
Как объяснил глава Берёзовского, в городской округ которого входит Ключевск, в своём телеграм-канале, для устранения утечки, из-за которой дома посёлка стали прогреваться хуже, было необходимо перекрыть аварийный участок теплотрассы, которая обеспечивает теплом четыре дома по улице Строителей (2, 3, 4, 6) и два по улице Молодёжная (1, 2).
Так как оценить время, которое требуется на устранение аварии, сейчас оценить невозможно, жильцам этих домов предложили временное размещение в детском загородном лагере «Зарница», где людей пообещали обеспечить спальными местами и горячим питанием. Однако у тех, кто хотел бы поехать в «Зарницу», было время сообщить об этом только до 16.00.
На данный момент место аварии всё ещё не нашли. За это время коммунальщики вскрыли пять участков. Об этом Евгений Писцов также сообщил у себя в телеграм-канале.
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