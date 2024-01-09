В Екатеринбурге у жителей Уктуса вновь пропало отопление

приводят слова людей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

«Вечером действительно было отопление, а с утра снова нет. Это невыносимо уже. В аварийной службе ответили, что в теплоснабжающей компании сообщили о проведении дополнительных работ. Отключили сегодня снова до вечера»,