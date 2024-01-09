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В Екатеринбурге у жителей Уктуса вновь пропало отопление

10.41 Среда, 10 января 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в домах на Уктусе, где накануне вернули отопления, вновь стали остывать батареи. Об этом сообщили сами жильцы.

«Вечером действительно было отопление, а с утра снова нет. Это невыносимо уже. В аварийной службе ответили, что в теплоснабжающей компании сообщили о проведении дополнительных работ. Отключили сегодня снова до вечера»,

приводят слова людей в сообществе «Инцидент Екатеринбург».


Вчера глава уральской столицы сообщал о завершении ремонтных работ, из-за которых, как он утверждает, были временно снижены параметры тепла и горячей воды. Он также тогда почеркнул, что ситуация находится на контроле и что об этом было доложено губернатору.

Ранее прокуратура заявила о начале проверки по данному факту.

Напомним, что с 31 декабря проблемы с отоплением испытывают жители четырёх домов на улице Авиаторов. В понедельник тепло стало возвращаться в дома, но потом батареи вновь остыли. Из-за постоянных холодов в квартирах болеют дети.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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