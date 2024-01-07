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Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась проблемами с отоплением на Уктусе и Вторчермете
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Екатеринбурга заявила о проведении проверки из-за проблем с отоплением на Уктусе и Вторчермете, где в минувший понедельник, 8 января, начали остывать батареи.
Ранее мы писали о перебоях с отоплением в домах на улицах Агрономическая, Братская, Военная, Титова, Патриса Лумумбы, в переулках Рижском и Таллинском, причиной которых стала авария на котельной ТЭК «Чкаловский». В управляющей компании её последствия обещали ликвидировать сегодня утром.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, специалисты «Т-Плюс» уже провели необходимые ремонтные работы. В настоящий момент осуществляется нагрев теплоносителя до нормативным параметров.
Напомним, что жильцы нескольких домов на улице Авиаторов с 31 декабря испытывают проблемы с отоплением.
Ранее мы писали о перебоях с отоплением в домах на улицах Агрономическая, Братская, Военная, Титова, Патриса Лумумбы, в переулках Рижском и Таллинском, причиной которых стала авария на котельной ТЭК «Чкаловский». В управляющей компании её последствия обещали ликвидировать сегодня утром.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, специалисты «Т-Плюс» уже провели необходимые ремонтные работы. В настоящий момент осуществляется нагрев теплоносителя до нормативным параметров.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ресурсоснабжающей организации по организации бесперебойного обеспечения граждан коммунальными ресурсами»,
– сказали в ведомстве.
Напомним, что жильцы нескольких домов на улице Авиаторов с 31 декабря испытывают проблемы с отоплением.
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