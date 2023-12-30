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Пожарные не смогли подъехать к дому из-за нечищеной дороги в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге
Фото: подписчик телеграм-канала «4 канал»
Ночью в ЖК «Светлый» в Екатеринбурге пожарная машина не смогла подъехать к дому из-за неубранного снега на дороге. Очевидцы происходящего присылали в СМИ фотографии и видео, как спасатели и жители толкают пожарную машину. Также пришлось двигать и припаркованную рядом с домом легковую машину.
«Пожарная сигнализация не сработала. Жители вызвали спасателей. Приехали четыре пожарных машины. Первая машина застряла у дома и не смогла подъехать к подъезду, остальные даже не могли подъехать. Пожарные пешком сходили в подъезд, возгорание к тому моменту ликвидировали», — так описывает ситуацию очевидец в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
Видео также опубликовал портал Е1. Сам вызов, как сообщает Четвертый канал, оказался ложным.
Нечищеные дворы и дороги стали в последнее время постоянной проблемой в Екатеринбурге. Мы уже рассказывали, как из-за снега не могут вывезти мусор и доставить продукты в магазины.
«Пожарная сигнализация не сработала. Жители вызвали спасателей. Приехали четыре пожарных машины. Первая машина застряла у дома и не смогла подъехать к подъезду, остальные даже не могли подъехать. Пожарные пешком сходили в подъезд, возгорание к тому моменту ликвидировали», — так описывает ситуацию очевидец в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
Видео также опубликовал портал Е1. Сам вызов, как сообщает Четвертый канал, оказался ложным.
Нечищеные дворы и дороги стали в последнее время постоянной проблемой в Екатеринбурге. Мы уже рассказывали, как из-за снега не могут вывезти мусор и доставить продукты в магазины.
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