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В крупных торговых сетях объяснили пустые полки в магазинах Екатеринбурга
Фото: Вечерние ведомости
Сразу несколько торговых сетей прокомментировали жалобы жителей Екатеринбурга на пустые полки в магазинах. Причина оказалась банальной – большегрузы просто не могут доехать до торговых точек из-за снежной обстановки.
При этом сильного снегопада в Екатеринбурге нет уже как минимум день, однако дороги до сих пор не расчищены везде, что затрудняет движение транспорту, а тем более, грузовому.
Во всех торговых сетях, где журналистам получилось взять комментарий, подтвердили, что продуктов в распределительных центрах более чем достаточно, и единственная серьезная проблема именно в снежных массах на проезжей части.
Известно, что из-за снегопада, накрывшего столицу Урала несколько дней назад, в некоторых дворах Екатеринбурга перестали убирать мусор – мусоровозы просто не могут подъехать к местам расположения контейнеров.
При этом сильного снегопада в Екатеринбурге нет уже как минимум день, однако дороги до сих пор не расчищены везде, что затрудняет движение транспорту, а тем более, грузовому.
Во всех торговых сетях, где журналистам получилось взять комментарий, подтвердили, что продуктов в распределительных центрах более чем достаточно, и единственная серьезная проблема именно в снежных массах на проезжей части.
Известно, что из-за снегопада, накрывшего столицу Урала несколько дней назад, в некоторых дворах Екатеринбурга перестали убирать мусор – мусоровозы просто не могут подъехать к местам расположения контейнеров.
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