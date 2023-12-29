В крупных торговых сетях объяснили пустые полки в магазинах Екатеринбурга

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сразу несколько торговых сетей прокомментировали жалобы жителей Екатеринбурга на пустые полки в магазинах. Причина оказалась банальной – большегрузы просто не могут доехать до торговых точек из-за снежной обстановки.При этом сильного снегопада в Екатеринбурге нет уже как минимум день, однако дороги до сих пор не расчищены везде, что затрудняет движение транспорту, а тем более, грузовому.Во всех торговых сетях, где журналистам получилось взять комментарий, подтвердили, что продуктов в распределительных центрах более чем достаточно, и единственная серьезная проблема именно в снежных массах на проезжей части.Известно, что из-за снегопада, накрывшего столицу Урала несколько дней назад, в некоторых дворах Екатеринбурга перестали убирать мусор – мусоровозы просто не могут подъехать к местам расположения контейнеров.