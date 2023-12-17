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По факту гибели подростка на соревнованиях в Первоуральске возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ) после гибели 14-летнего Тимофея на соревнованиях по боксу.
В СУ СКР по Свердловской области заявили, что возбуждение уголовного дело необходимо для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии. Подчеркивается, что после того, как установят причины, которые привели к трагедии, будет проведен комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.
Напомним, что на соревнованиях Тимофей показал отличную подготовку, дойдя до финала. Однако в последнем бою он пропустил серию ударов в живот, после которых ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Спасти юношу не смогли.
В СУ СКР по Свердловской области заявили, что возбуждение уголовного дело необходимо для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии. Подчеркивается, что после того, как установят причины, которые привели к трагедии, будет проведен комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.
Напомним, что на соревнованиях Тимофей показал отличную подготовку, дойдя до финала. Однако в последнем бою он пропустил серию ударов в живот, после которых ему резко стало плохо, и он потерял сознание. Спасти юношу не смогли.
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