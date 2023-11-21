Прокуратура организовала проверку по факту гибели 15-летней вожатой в Лесном





– говорится в сообщении ведомства. «Несмотря на проведение реанимационных мероприятий медицинскими работниками, спасти девочку не удалось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Лесного организовала проверку в связи с гибелью 15-летней вожатой в детском оздоровительном центре «Солнышко». По данным ведомства, девочка потеряла сознание во время концерта в актовом зале и умерла.Сообщение о смерти подростка поступило оперативным службам вчера, 29 ноября, около 19.25. В тот день девочка вместе с другими вожатыми поехала в лагерь на концерт для отдыхающих детей, во время которого несовершеннолетняя потеряла сознание, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Прокуратура намерена дать оценку оценка соблюдению требований законодательств об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения.