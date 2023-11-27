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Свердловское ГИБДД предупреждает об обледеневших дорогах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает водителей об обледеневших дорогах из-за колебания температуры и ледяных дождей и призывает быть очень осторожными.
Автоинспекторы также подчеркивают, что в условиях осложненной обстановки на дорогах необходимо отказаться от выездов на встречную полосу и резких перестроений. Водителям с небольшим опытом вождения просят воздерживаться от поездок.
Напомним, что вчера из-за обледеневшей проезжей части на ЕКАД столкнулись порядка 40 автомобилей. В результате пострадало 12 человек.
«Гололед и гололедица опасны тем, что сцепление колес с дорогой становится минимальным и это происходит внезапно. Водитель обязан внимательно следить за соблюдением дистанции, бокового интервала и скоростного режима»,
– напоминают в ГИБДД.
Автоинспекторы также подчеркивают, что в условиях осложненной обстановки на дорогах необходимо отказаться от выездов на встречную полосу и резких перестроений. Водителям с небольшим опытом вождения просят воздерживаться от поездок.
Напомним, что вчера из-за обледеневшей проезжей части на ЕКАД столкнулись порядка 40 автомобилей. В результате пострадало 12 человек.
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