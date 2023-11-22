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СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Следственный отдел по Пригородному району свердловского СКР присоединился к расследованию ДТП с участием пассажирского автобуса на Сервоском тракте, который угодил в кювет.
Авария, о которой идет речь, произошла сегодня, 28 ноября, утром на 114-м километре трассы Екатеринбург – Серов. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали два пассажира: 61-летняя женщина и 49-летний мужчина. Их доставили в районную больницу.
Всего в момент аварии в салон автобуса находилось 12 человек, в том числе водитель, сообщили в УГИБДД по Свердловской области со ссылкой на пресс-секретаря региональной полиции Валерия Горелых.
Авария, о которой идет речь, произошла сегодня, 28 ноября, утром на 114-м километре трассы Екатеринбург – Серов. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали два пассажира: 61-летняя женщина и 49-летний мужчина. Их доставили в районную больницу.
Всего в момент аварии в салон автобуса находилось 12 человек, в том числе водитель, сообщили в УГИБДД по Свердловской области со ссылкой на пресс-секретаря региональной полиции Валерия Горелых.
«По этому факту следственным отделом СУ СКР по области организована процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»,
– сообщили в СК.
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