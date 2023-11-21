В центре Екатеринбурга трамвай «сбежал» с рельс

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге новое происшествие с общественным транспортом. С рельсов сошёл трамвай, из-за чего напрочь встали его «собратья».Сход трамвая маршрута номер «14» с рельсов произошёл на одном из самых оживлённых участков Екатеринбурга — на пересечении проспекта Ленина с улицей Луначарского, напротив гостиницы «Исеть». Произошло это в самый «час пик» и многочисленным пассажирам «беглеца» пришлось искать альтернативных способов добраться до места назначения. Не повезло и тем людям, кто ехал следом за «четырнадцатым» — из-за этой аварии на неопределённый срок встали и другие трамваи. Чтобы убрать двухвагонное препятствие с их пути необходимо участие спецтехники.К слову, в городе на данный момент наблюдаются 7-балльные пробки, что даже неплохо, учитывая что на днях они вытянули на предельные 10 баллов. Одна из самых больших пробок, если верить «Яндекс.Картам» образовалась почти на всём протяжении проспекта Ленина. И сошедший с рельсов трамвай явно не способствует её рассасыванию.