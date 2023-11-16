Пермяк едва не сгорел в ДТП под Красноуфимском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неудачно проехался по Свердловской области житель города Перми. Вчера вечером он едва не погиб за рулём собственной иномарки, угодив в ДТП.Авария, закончившаяся пожаром, произошла 15 ноября на автодороге, соединяющей Пермь и Екатеринбурга. На 197 её километре автомобиль марки «BMW X5» врезался в бетонное ограждение дороги, от которого отскочил и задел припаркованный автомобиль «HONGYAN». От этих двух ударов машина вспыхнула и сидевший в ней человек чудом избавился от мучительной смерти в огне. Но, хоть он и избежал смертельных ожогов, травмы в ДТП всё же получил и достаточно серьёзные, чтобы с места происшествия уехать на «Скорой» в больницу Красноуфимска.По предварительной версии, авария случилась из-за того, что водитель сгоревшей «БМВ» выбрал небезопасную скорость, не учтя сложные погодные условия, и в какой-то момент просто не справился с управлением. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, пострадавшему чуть больше 40 лет, водительский стаж составляет 18 лет. Ответственным водителем назвать жителя Перми сложно, поскольку ранее он аж 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Есть подозрение, что и в этот раз он ехал с серьёзным нарушением — сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Подкрепляет это подозрение отказ мужчины проходить освидетельствование. Впрочем, от новой «административки» отказ его вряд ли спасёт.