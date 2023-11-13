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Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сразу семь машин получили повреждения в результате работы снегоуборочной машины, отчищавшей от осадков автодорогу между Челябинском и Екатеринбургом. Среди «пораненных» машин есть и дорогостоящие иномарки.
Семь легковых автомобилей получили «травмы» на 177 километре дороги Челябинск-Екатеринбург (этот её отрезок пролегает по территории Сысертского района Свердловской области). Произошло это потому, что водитель снегоуборочного «КАМАЗа» развернул ковш не в сторону обочины, а по направлению к встречной полосе движения. Из-за этого во время уборки дороги снег и куски наледи летели от ковша в движущиеся навстречу машины. Некоторым из них такими «снарядами» разбило лобовые стёкла, некоторым расцарапало покраску кузова. У некоторых остались вмятины.
Владельцы машин обратились с заявлениями в местное отделение Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Виновнику происшествия, вероятно, придётся возмещать ущерб владельцам каждой из повреждённых машин.
Семь легковых автомобилей получили «травмы» на 177 километре дороги Челябинск-Екатеринбург (этот её отрезок пролегает по территории Сысертского района Свердловской области). Произошло это потому, что водитель снегоуборочного «КАМАЗа» развернул ковш не в сторону обочины, а по направлению к встречной полосе движения. Из-за этого во время уборки дороги снег и куски наледи летели от ковша в движущиеся навстречу машины. Некоторым из них такими «снарядами» разбило лобовые стёкла, некоторым расцарапало покраску кузова. У некоторых остались вмятины.
Владельцы машин обратились с заявлениями в местное отделение Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Виновнику происшествия, вероятно, придётся возмещать ущерб владельцам каждой из повреждённых машин.
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