Переусердствовавший чистильщик снега повредил семь машин в Сысертском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу семь машин получили повреждения в результате работы снегоуборочной машины, отчищавшей от осадков автодорогу между Челябинском и Екатеринбургом. Среди «пораненных» машин есть и дорогостоящие иномарки.Семь легковых автомобилей получили «травмы» на 177 километре дороги Челябинск-Екатеринбург (этот её отрезок пролегает по территории Сысертского района Свердловской области). Произошло это потому, что водитель снегоуборочного «КАМАЗа» развернул ковш не в сторону обочины, а по направлению к встречной полосе движения. Из-за этого во время уборки дороги снег и куски наледи летели от ковша в движущиеся навстречу машины. Некоторым из них такими «снарядами» разбило лобовые стёкла, некоторым расцарапало покраску кузова. У некоторых остались вмятины.Владельцы машин обратились с заявлениями в местное отделение Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Виновнику происшествия, вероятно, придётся возмещать ущерб владельцам каждой из повреждённых машин.